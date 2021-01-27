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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ № 4 БНБ-БАНКА В МИНСКЕ 28-29 ЯНВАРЯ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ


09:56 28.01.2021

28 и 29 января 2021 года не будет работать пункт обмена валют № 4 ОАО «Белорусский народный банк» в Минске (ул. Сурганова, 57Б).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ближайший пункт обмена валют № 5 располагается там же, в ТЦ "Новая Европа", цокольный этаж.
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