БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ № 4 БНБ-БАНКА В МИНСКЕ 28-29 ЯНВАРЯ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ

09:56 28.01.2021 28 и 29 января 2021 года не будет работать пункт обмена валют № 4 ОАО «Белорусский народный банк» в Минске (ул. Сурганова, 57Б). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ближайший пункт обмена валют № 5 располагается там же, в ТЦ "Новая Европа", цокольный этаж.