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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ВЫСТУПИТ БАНКОМ-АГЕНТОМ ПО ПРОЕКТАМ, ФИНАНСИРУЕМЫМ РОСЭКСИМБАНКОМ
17:16 27.01.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» и АО «РОСЭКСИМБАНК» (Россия) открывают новый формат организации финансирования экспорта российских товаров и услуг в Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Банк БелВЭБ», это предусмотрено рамочным соглашением, которое подписали финансовые учреждения.
Банк БелВЭБ, выступая банком-агентом, осуществляет поиск проектов, предусматривающих приобретение товаров и услуг из Российской Федерации, и организует их финансирование в рамках специальных программ поддержки российского высокотехнологичного экспорта, реализуемых АО «РОСЭКСИМБАНК» совместно с Министерством промышленности и торговли России и АО «Российский экспортный центр».
АО «РОСЭКСИМБАНК», являясь банком-кредитором, предоставляет кредит непосредственно белорусскому покупателю российской продукции. Банк БелВЭБ осуществляет агентское сопровождение заключенной кредитной сделки.
Новый формат взаимодействия открывает дополнительный канал, обеспечивающий белорусским компаниям прямой доступ к финансированию в рамках государственных спецпрограмм поддержки экспорта Российской Федерации.
АО «РОСЭКСИМБАНК» и ОАО «Банк БелВЭБ» сотрудничают более 5 лет. За это время было организовано финансирование по 36 проектам. Сейчас ведется работа по организации финансирования новых сделок.
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