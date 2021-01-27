ОАО «Банк БелВЭБ» и АО «РОСЭКСИМБАНК» (Россия) открывают новый формат организации финансирования экспорта российских товаров и услуг в Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Банк БелВЭБ», это предусмотрено рамочным соглашением, которое подписали финансовые учреждения.

Банк БелВЭБ, выступая банком-агентом, осуществляет поиск проектов, предусматривающих приобретение товаров и услуг из Российской Федерации, и организует их финансирование в рамках специальных программ поддержки российского высокотехнологичного экспорта, реализуемых АО «РОСЭКСИМБАНК» совместно с Министерством промышленности и торговли России и АО «Российский экспортный центр».

АО «РОСЭКСИМБАНК», являясь банком-кредитором, предоставляет кредит непосредственно белорусскому покупателю российской продукции. Банк БелВЭБ осуществляет агентское сопровождение заключенной кредитной сделки.

Новый формат взаимодействия открывает дополнительный канал, обеспечивающий белорусским компаниям прямой доступ к финансированию в рамках государственных спецпрограмм поддержки экспорта Российской Федерации.

АО «РОСЭКСИМБАНК» и ОАО «Банк БелВЭБ» сотрудничают более 5 лет. За это время было организовано финансирование по 36 проектам. Сейчас ведется работа по организации финансирования новых сделок.