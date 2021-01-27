Постановлением Совмина № 32 от 22.01.2021 утвержден план финансирования ОАО «Банк развития Республики Беларусь» государственных программ и мероприятий в 2021 году.

Как сообщается на сайте Банка развития, общий объем финансирования запланирован в размере 946,372 млн. рублей.

Банк развития направит 92,551 млн рублей на инвестпроекты, реализуемые в рамках госпрограммы «Аграрный бизнес» на 2021-25 годы победителями пилотного конкурса по строительству молочно-товарных ферм с новым видом государственной поддержки. Кредитные ресурсы будут выделены ОАО «Великосельское Агро», КСУП «Гудогай», СПК «Жуховичи», УП «Савушкин-Луч», КСУП «АгроСолы», ОАО «Минский молочный завод №1», РУП «Гомельэнерго», КХ Шруба М.Г., ОАО «Спорово», ОАО «Савушкина пуща» и ОАО «Городилово».

Кроме того, 63,371 млн рублей предназначается СПУ «Доманово» УП «Брестоблгаз», ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», ОАО «Птицефабрика «Дружба», К(Ф)Х «ДАК», госпредприятию «Витебский бекон».

Банк развития направит 290,45 млн рублей на строительство объектов здравоохранения, реконструкцию и строительство улицы, моста и путепроводов, ремонт автомобильных дорог, строительство общежитий и учебного корпуса Белорусского государственного медицинского университета, реализацию инвестпроектов ОАО «Белмедстекло» и РУП «Национальный аэропорт Минск».

Финансирование мероприятий по приобретению имущества для передачи его в финансовую аренду (лизинг) в рамках указа от 02.05.2015 №146 «О финансировании закупки современной техники и оборудования» в первом полугодии 2021 года запланировано в размере 500 млн рублей.