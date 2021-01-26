Банк ВТБ (Беларусь) внедрил сервис Кошелек Pay для владельцев карточек VISA и Mastercard.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, добавив данные банковской карточки в приложение «Кошелек» можно быстро и безопасно оплачивать покупки смартфоном с помощью сервиса Кошелек Pay.

Кроме банковских карточек, в Кошелек также можно добавить дисконтные карты. Чтобы оплачивать покупки в магазинах или получать скидки необходим только Android-смартфон с технологией NFC.

«Оплата с помощью смартфона становится все более популярной среди наших клиентов, и мы очень рады предложить еще одни безопасный и современный способ совершения покупок. Перенести свои платежные карты в приложение «Кошелек» можно всего за несколько минут, а для совершения оплаты необходимо просто поднести телефон к банковскому терминалу», - отметил Дмитрий Змачинский, начальник отдела развития цифрового банкинга.

Для того чтобы перенести карточку в приложение необходимо скачать приложение «Кошелек» в официальном магазине приложений: Google Play — для смартфонов Android, Huawei App Gallery — для смартфонов Huawei/Honor. Далее в приложении «Кошелек» выбрать «Добавить карту».

Затем следует ввести реквизиты карточки вручную или считать реквизиты карточки с помощью NFC-модуля телефона, принять условия пользовательского соглашения и ввести проверочный код из смс-сообщения банка, чтобы активировать карточку для бесконтактной оплаты телефоном.

Оплата с помощью Кошелек Pay доступна везде, где принимаются бесконтактные платежи.