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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ЗАПУСТИЛ БЕСКОНТАКТНУЮ ОПЛАТУ С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ «КОШЕЛЕК»
17:56 26.01.2021
Банк ВТБ (Беларусь) внедрил сервис Кошелек Pay для владельцев карточек VISA и Mastercard.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, добавив данные банковской карточки в приложение «Кошелек» можно быстро и безопасно оплачивать покупки смартфоном с помощью сервиса Кошелек Pay.
Кроме банковских карточек, в Кошелек также можно добавить дисконтные карты. Чтобы оплачивать покупки в магазинах или получать скидки необходим только Android-смартфон с технологией NFC.
«Оплата с помощью смартфона становится все более популярной среди наших клиентов, и мы очень рады предложить еще одни безопасный и современный способ совершения покупок. Перенести свои платежные карты в приложение «Кошелек» можно всего за несколько минут, а для совершения оплаты необходимо просто поднести телефон к банковскому терминалу», - отметил Дмитрий Змачинский, начальник отдела развития цифрового банкинга.
Для того чтобы перенести карточку в приложение необходимо скачать приложение «Кошелек» в официальном магазине приложений: Google Play — для смартфонов Android, Huawei App Gallery — для смартфонов Huawei/Honor. Далее в приложении «Кошелек» выбрать «Добавить карту».
Затем следует ввести реквизиты карточки вручную или считать реквизиты карточки с помощью NFC-модуля телефона, принять условия пользовательского соглашения и ввести проверочный код из смс-сообщения банка, чтобы активировать карточку для бесконтактной оплаты телефоном.
Оплата с помощью Кошелек Pay доступна везде, где принимаются бесконтактные платежи.
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