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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В МИНСКЕ ВОЗОБНОВИЛАСЬ РАБОТА УРМ № 774 СТАТУСБАНКА
17:14 26.01.2021
ОАО «СтатусБанк» с 26 января 2021 г. возобновило работу удаленного рабочего места (УРМ) № 774 в Минске (ул. Казимировская, 6. Гипермаркет «Евроопт»). Информация об этом размещена на сайте банка.
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