БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В МИНСКЕ ВОЗОБНОВИЛАСЬ РАБОТА УРМ № 774 СТАТУСБАНКА

17:14 26.01.2021 ОАО «СтатусБанк» с 26 января 2021 г. возобновило работу удаленного рабочего места (УРМ) № 774 в Минске (ул. Казимировская, 6. Гипермаркет «Евроопт»). Информация об этом размещена на сайте банка.