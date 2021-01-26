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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В МИНСКЕ ВОЗОБНОВИЛАСЬ РАБОТА УРМ № 774 СТАТУСБАНКА


17:14 26.01.2021

ОАО «СтатусБанк» с 26 января 2021 г. возобновило работу удаленного рабочего места (УРМ) № 774 в Минске (ул. Казимировская, 6. Гипермаркет «Евроопт»). Информация об этом размещена на сайте банка.
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