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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРЕКРАЩАЕТ РАБОТУ БАНКОМАТ БСБ БАНКА В ТРЦ «ГАЛЕРЕЯ МИНСК»
16:27 26.01.2021
С 26 января 2021 года прекращает работу банкомат ЗАО «БСБ Банк» в Минске (пр-т Победителей, 9. ТРЦ «Галерея Минск»). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в банке.
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