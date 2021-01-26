БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРЕКРАЩАЕТ РАБОТУ БАНКОМАТ БСБ БАНКА В ТРЦ «ГАЛЕРЕЯ МИНСК»

16:27 26.01.2021 С 26 января 2021 года прекращает работу банкомат ЗАО «БСБ Банк» в Минске (пр-т Победителей, 9. ТРЦ «Галерея Минск»). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в банке.