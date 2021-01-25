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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БПС-СБЕРБАНКЕ СНИЗИЛИ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ «БЕЗ ГРАНИЦ В ONLINE!»
14:47 26.01.2021
ОАО «БПС-Сбербанк» с 26 января 2021 года снизило до 25% годовых процентную ставку по кредитному продукту «Без границ в online!».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, срок кредитования - до 5 лет. Сумма кредита без справки о доходах – 10 тысяч рублей.
Ежемесячный платеж при сумме кредита 1000 рублей – 29,35 рубля.
Оформление заявки на кредит «Без границ в online!» доступно в системе «Сбербанк Онлайн», а также по телефону 148.
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