БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БПС-СБЕРБАНКЕ СНИЗИЛИ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ «БЕЗ ГРАНИЦ В ONLINE!»

14:47 26.01.2021 ОАО «БПС-Сбербанк» с 26 января 2021 года снизило до 25% годовых процентную ставку по кредитному продукту «Без границ в online!». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, срок кредитования - до 5 лет. Сумма кредита без справки о доходах – 10 тысяч рублей. Ежемесячный платеж при сумме кредита 1000 рублей – 29,35 рубля. Оформление заявки на кредит «Без границ в online!» доступно в системе «Сбербанк Онлайн», а также по телефону 148.