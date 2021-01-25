ОАО «АСБ Беларусбанк» совместно с компанией АССИСТ — партнером банка по оказанию услуг интернет-платежей и компанией «Системные технологии» расширили сферу действия сервиса TIX.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, с 26 января оплатить проезд смартфоном теперь можно в автобусах Гродно.

Мобильное приложение TIX позволяет пассажирам - владельцам карточек платежных систем VISA, Masterсard, БЕЛКАРТ приобрести электронный билет и оплатить проезд удобным способом.

При приближении транспорта в мобильном приложении автоматически отображается маршрут с предложением оплатить поездку. Приобретение электронного проездного билета и оплата проезда могут быть также осуществлены в салоне транспортного средства путем нажатия кнопки «Оплатить» в интерфейсе приложения напротив соответствующего номера маршрута.

Сервис представлен на русском, белорусском, английском и польском языках, что может стать дополнительным преимуществом для иностранных граждан, посещающих страну в качестве туристов.

Для использования сервиса необходимо скачать мобильное приложение TIX в GooglePlay или AppStore и привязать к нему банковскую карту платежных систем VISA, Masterсard, БЕЛКАРТ.