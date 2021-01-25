БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ УРМ № 617 В МОГИЛЕВЕ

11:37 26.01.2021 ОАО «СтатусБанк» с 26 января приостанавливает работу удаленного рабочего места № 617 в Могилеве (ул. Гагарина, д. 79. ТРЦ «Е-СИТИ»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, работать УРМ не будет 8 февраля 2021 г.