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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ УРМ № 617 В МОГИЛЕВЕ
11:37 26.01.2021
ОАО «СтатусБанк» с 26 января приостанавливает работу удаленного рабочего места № 617 в Могилеве (ул. Гагарина, д. 79. ТРЦ «Е-СИТИ»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, работать УРМ не будет 8 февраля 2021 г.
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