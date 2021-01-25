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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ИДЕЯ БАНК ПОВЫСИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ДОЛЛАРАХ США ДЛЯ ФИЗЛИЦ


10:35 26.01.2021

ЗАО «Идея Банк» с 26 января 2021 года повысило процентные ставки по безотзывным вкладам в долларах США для физических лиц.

Как сообщили ЭЕОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам «Валютный 3 безотзывный», «Валютный фирменный 3 безотзывный», «Валютный онлайн 3 безотзывный», «Валютный 6 безотзывный», «Валютный фирменный 6 безотзывный» и «Валютный онлайн 6 безотзывный» ставка теперь установлена в размере 1,25% годовых (ранее – от 1,10% до 1,20% годовых).

По депозитам «Валютный 12 безотзывный», «Валютный фирменный 12 безотзывный», «Валютный 24 безотзывный», «Валютный фирменный 24 безотзывный» и «Валютный онлайн 24 безотзывный» ставка составляет 2,30% (ранее – от 2,15% до 2,25% годовых).
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