ЗАО «Идея Банк» с 26 января 2021 года повысило процентные ставки по безотзывным вкладам в долларах США для физических лиц.

Как сообщили ЭЕОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам «Валютный 3 безотзывный», «Валютный фирменный 3 безотзывный», «Валютный онлайн 3 безотзывный», «Валютный 6 безотзывный», «Валютный фирменный 6 безотзывный» и «Валютный онлайн 6 безотзывный» ставка теперь установлена в размере 1,25% годовых (ранее – от 1,10% до 1,20% годовых).

По депозитам «Валютный 12 безотзывный», «Валютный фирменный 12 безотзывный», «Валютный 24 безотзывный», «Валютный фирменный 24 безотзывный» и «Валютный онлайн 24 безотзывный» ставка составляет 2,30% (ранее – от 2,15% до 2,25% годовых).