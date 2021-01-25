БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ УРМ № 616 В БОБРУЙСКЕ

09:50 26.01.2021 ОАО «СтатусБанк» с 26 января 2021 года возобновляет работу удаленного рабочего места № 616 в Бобруйске (ул. Минская, 111. Гипермаркет «Евроопт»). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.