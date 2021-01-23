|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК ПРИСТУПАЕТ РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЛИГАЦИЙ 107-ГО ВЫПУСКА ДЛЯ ФИЗИЦ
17:18 25.01.2021
ОАО «БПС-Сбербанк» с 25 января 2021 начинает размещение своих интернет-облигаций 107-го выпуска для физических лиц, сообщает пресс-служба банковского учреждения.
Размещение облигаций осуществляется посредством канала дистанционного банковского обслуживания – системы «Сбербанк Онлайн» среди физических лиц.
Доходность (процентов годовых) по интернет-облигациям ОАО «БПС-сбербанк» 107-го выпуска установлена в размере ставки рефинансирования, устанавливаемой Национальным банком Республики Беларусь (с учетом ее изменений), увеличенной на 7,25 п.п.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 25.01.2021
Курсы в банках
на 25.01.2021
Конвертация в банках
на 25.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте