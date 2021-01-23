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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БПС-СБЕРБАНК ПРИСТУПАЕТ РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЛИГАЦИЙ 107-ГО ВЫПУСКА ДЛЯ ФИЗИЦ


17:18 25.01.2021

ОАО «БПС-Сбербанк» с 25 января 2021 начинает размещение своих интернет-облигаций 107-го выпуска для физических лиц, сообщает пресс-служба банковского учреждения.

Размещение облигаций осуществляется посредством канала дистанционного банковского обслуживания – системы «Сбербанк Онлайн» среди физических лиц.

Доходность (процентов годовых) по интернет-облигациям ОАО «БПС-сбербанк» 107-го выпуска установлена в размере ставки рефинансирования, устанавливаемой Национальным банком Республики Беларусь (с учетом ее изменений), увеличенной на 7,25 п.п.
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