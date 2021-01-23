Бонусная программа лояльности UP4U ОАО «Банк БелВЭБ» стартовавшая в декабре 2020 года, набирает обороты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, за январь число пользователей программы увеличилось в 2 раза. При этом многие из клиентов уже успели воспользоваться расширенными возможностями UP4U. За операции с карточками, оформление банковских услуг в мобильном приложении UP и покупку товаров в маркетплейс начисляются баллы, которые можно обменять на реальные скидки в магазинах.

Баллы за совершение банковских операций и розничных покупок начисляются ежедневно. Буквально на следующий день их можно потратить в ведущих магазинах-партнерах банка по всей республике. Кстати, в январе Банк БелВЭБ для дополнительного удобства клиентов оптимизировал каталог предложений партнеров по поставщикам услуг.

Наиболее популярными магазинами для обмена баллов у участников программы UP4U являются 21vek.by, GREEN, ГИППО, e-dostavka.by, Silver Screen и другие. Полный список партнеров можно посмотреть в приложении UP или на странице программы.

Размер начисляемых баллов зависит от типа карточки и вида оформляемых услуг. Так, держатели премиальных пакетов услуг линейки «ВСЁ» могут каждый месяц выбирать любимые категории начисления баллов. Например, пользователи пакета услуг «Всё по максимуму» могут одновременно назначить 3 любимых категории из 10 возможных.

Дополнительно предоставляются баллы за регистрацию и в день рождения клиента.