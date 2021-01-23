Белгазпромбанк с 21 января 2021 года возобновил финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках программы финансовой поддержки субъектов МСП ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

«В рамках программы в 2021 году Белгазпромбанк продолжит кредитную поддержку микро-, малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей, реализующих проекты в различных сферах экономики в Республике Беларусь. Клиенты банка смогут получить долгосрочные ресурсы в белорусских рублях на приобретение (реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный ремонт) основных средств и (или) приобретение нематериальных активов (франшизы) для их производственной деятельности, торговой деятельности или деятельности по оказанию услуг, а также на финансирование текущей деятельности», - говорится в сообщении банка.

В текущем году условия кредитной поддержки по отдельным кредитным продуктам программы стали еще более привлекательными. Стоимость ресурсов в национальной валюте для субъектов малого и среднего предпринимательства начинается от 6,38% годовых.