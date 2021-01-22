ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НА ИНВЕСТПЛОЩАДКЕ БАНКА БЕЛВЭБ ПОЯВИЛИСЬ ТОКЕНЫ «ВИТАЛЮР»


10:53 25.01.2021

ОДО «Виталюр» выпустило токены на инвестиционной платформе Банка БелВЭБ FINSTORE.by.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка БелВЭБ,для инвестирования на платформе FINSTORE.by предлагаются 2 выпуска токенов: 3 млн долларов США и 3 млн евро со ставкой доходности 5% годовых сроком на 3 года. Эмитент токенов гарантирует инвесторам возможность досрочного возврата вложенных средств на ежеквартальной основе, что является на сегодня беспрецедентным условием на рынке токенов.

В соответствии с планами по активному расширению торговой сети, привлекаемые в рамках данного ICO токенов ресурсы будут направлены на финансирование как текущей деятельности, так и инвестиционных затрат, открытия новых торговых объектов, в целях сохранения звания бренда, который формирует стандарты качества в отрасли, является ориентиром для конкурентов и «Номером 1» для покупателей.

Сеть Виталюр занимает одну из лидирующих позиций в сегменте торговли преимущественно продовольственными товарами. Компания широко представлена по всей стране и продолжает активно развивать свою торговую сеть. На данный момент сеть магазинов Виталюр включает 77 объект в 14 городах Беларуси. Общая площадь торговых объектов составляет более 52 тыс. м2, более 70% которых принадлежит на праве собственности.

Инвестиционная платформа FINSTORE.by действует в правовом режиме Парка высоких технологий в соответствии с декретом № 8 от 21.12.2017 «О развитии цифровой экономики». Оператором платформы выступает ООО «ДФС», входящее в холдинг Банка БелВЭБ.

Клиентами платформы являются более 2,6 тыс. инвесторов из Беларуси и иностранных государств. Общая сумма собранных инвестиций превысила 15,5 млн. долларов в эквиваленте.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.01.2021
валюта курс
EUR 3.0986
USD 2.5475
RUB 3.4261
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0986 +0.0187
USD 2.5475 +0.0103
RUB 3.4261 -0.0334
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1100 3.1140
USD 2.5550 2.5590
RUB 3.4110 3.4200
подробнее

Конвертация в банках
на 25.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2140 1.2200
EUR/RUB 91.0000 91.3000
USD/RUB 74.8000 75.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте