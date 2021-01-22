ОДО «Виталюр» выпустило токены на инвестиционной платформе Банка БелВЭБ FINSTORE.by.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка БелВЭБ,для инвестирования на платформе FINSTORE.by предлагаются 2 выпуска токенов: 3 млн долларов США и 3 млн евро со ставкой доходности 5% годовых сроком на 3 года. Эмитент токенов гарантирует инвесторам возможность досрочного возврата вложенных средств на ежеквартальной основе, что является на сегодня беспрецедентным условием на рынке токенов.

В соответствии с планами по активному расширению торговой сети, привлекаемые в рамках данного ICO токенов ресурсы будут направлены на финансирование как текущей деятельности, так и инвестиционных затрат, открытия новых торговых объектов, в целях сохранения звания бренда, который формирует стандарты качества в отрасли, является ориентиром для конкурентов и «Номером 1» для покупателей.

Сеть Виталюр занимает одну из лидирующих позиций в сегменте торговли преимущественно продовольственными товарами. Компания широко представлена по всей стране и продолжает активно развивать свою торговую сеть. На данный момент сеть магазинов Виталюр включает 77 объект в 14 городах Беларуси. Общая площадь торговых объектов составляет более 52 тыс. м2, более 70% которых принадлежит на праве собственности.

Инвестиционная платформа FINSTORE.by действует в правовом режиме Парка высоких технологий в соответствии с декретом № 8 от 21.12.2017 «О развитии цифровой экономики». Оператором платформы выступает ООО «ДФС», входящее в холдинг Банка БелВЭБ.

Клиентами платформы являются более 2,6 тыс. инвесторов из Беларуси и иностранных государств. Общая сумма собранных инвестиций превысила 15,5 млн. долларов в эквиваленте.