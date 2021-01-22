БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ № 4 БНБ-БАНКА В МИНСКЕ 25-26 ЯНВАРЯ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ

09:41 25.01.2021 Пункт обмена валют № 4 ОАО «Белорусский народный банк» в Минске (ул. Сурганова, 57Б) не будет работать 25 и 26 января 2021 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ближайший пункт обмена валют № 5 располагается там же, в ТЦ «Новая Еворпа», цокольный этаж.