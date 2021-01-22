БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПАРИТЕТБАНК С 26 ЯНВАРЯ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПОПОЛНЕНИЕ ВКЛАДОВ ДЛЯ БИЗНЕСА

17:24 22.01.2021 ОАО «Паритетбанк» с 26 января 2021 года приостанавливает пополнение вкладов (депозитов) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостанавливается пополнение по депозитным договорам в белорусских рублях, заключенным с 1 октября 2020 года по 21 января 2021 года включительно.