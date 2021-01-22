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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
16:58 22.01.2021
«Франсабанк» ОАО изменило процентные ставки по отдельным вкладам для физических лиц в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 22 января для отзывного вклада «Результативный» на 45 дней ставка составляет 18,5% годовых, на 95 дней - 18,0% годовых, на 185 дней - 13,0% годовых, на 385 дней - 13,0% годовых
Для безотзывного вклада «Верный расчет» на 185 дней - 13,75% годовых, на 385 дней – 13,75% годовых, на 735 дней – 13,75% годовых.
Для безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет» на 185 дней - 13,75% годовых, на 385 дней - 13,75% годовых, на 735 дней - 13,75% годовых.
Для безотзывного вклада «Комфортный» на 125 дней ставка составляет 13,5% годовых, на 185 дней - 13,75% годовых, на 275 дней - 13,75% годовых, на 550 дней - 13,75% годовых, на 735 дней - 13,75% годовых.
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