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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ БИЗНЕСУ ПРЕДЛАГАЮТ ДЕПОЗИТ «ЭЛИТНЫЙ ВЫБОР»


10:01 22.01.2021

ОАО «Белинвестбанк» предлагает бизнесу депозит «Элитный выбор».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, срочный безотзывный банковский вклад «Элитный выбор» может быть оформлен индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.

Размещение депозита «Элитный выбор» основывается на выборе клиентом валюты денежного вклада. Это могут быть белорусские рубли, российские рубли, доллары США или евро.

Депозит предусматривает гибкие условия привлечения денежных средств по срокам. Его можно разместить на любой срок – от 31 календарного дня включительно.

Процентная ставка по депозиту дифференцируется в зависимости от срока размещения денежных средств.

Предусмотрена возможность увеличения доходности вклада при выборе ежемесячной капитализации процентов.

Допускается пополнение вклада, а возврат денежных средств по истечению срока депозита осуществляется по выбору клиента посредством платежного поручения либо платежным ордером банка.

Подробнее с условиями вклада можно ознакомиться здесь.
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