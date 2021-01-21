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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СПЕЦТЕРМИНАЛЫ ПО ПРИЕМУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ УСТАНОВЛЕНЫ БЕЛАГРОПРОМБАНКОМ
17:49 21.01.2021
ОАО «Белагропромбанк» в октябре прошлого года в рамках проекта с благотворительным фондом «Прикосновение к жизни» совместно с международной платежной системой Mastercard и компанией ООО «ТУССОН» установило специальные терминалы по приему благотворительных платежей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, благодаря благотворительным терминалам с помощью любой бесконтактной банковской карточки, а также других способов бесконтактной оплаты, таких как платежное кольцо, брелок, смартфон, браслет, умные часы, можно одним касанием перечислить на лечение детей с онкологическими заболеваниями фиксированную сумму пожертвования – 5 белорусских рублей.
На данный момент установлено три таких благотворительных терминала: в здании Региональной дирекции ОАО «Белагропромбанк» в Минске (ул. Романовская слобода, 8), в Национальном аэропорту «Минск» и в Центре банковских услуг № 202/45 в Витебске (ул. Чкалова, 35. Гипермаркет Green).
ОАО «Белагропромбанк» длительное время сотрудничает с благотворительным фондом «Прикосновение к жизни». В рамках этого сотрудничества банк совместно с международной платежной системой Mastercard выпускает благотворительную платежную карточку «Прикосновения», а также выступает в качестве генерального партнера Всемирных игр победителей для детей, перенесших онкологические заболевания.
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