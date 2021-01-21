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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ БЕЛВЭБ УВЕЛИЧЕНЫ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
16:54 21.01.2021
С 21 января 2021 г. ОАО "Банк БелВЭБ" увеличивает процентные ставки по некоторым срочным банковским вкладам (депозитам) для физических лиц в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» на 3 месяца составляет 19,0% годовых, на 7 месяцев – 13,0%, на 13 месяцев - 13,0%, на 24 месяца - 13,0%.
Процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада «Универсальный безотзывный» с фиксированной процентной ставкой на 35 дней – 18,5%, на 3 месяца - 18,8%, на 7 месяцев – 12,8%, на 13 месяцев - 12,8%, на 24 месяца - 12,8%.
Фиксированная процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада «Сберегательный вкл@д» на 35 дней – 18,8%, на 3 месяца - 19,0%, на 7 месяцев – 13,0%, на 13 месяцев - 13,0%, на 24 месяца - 13,0%.
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