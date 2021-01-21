БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАВКИ ПО ВКЛАДУ «Я УСПЕШЕН» В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ В БТА БАНКЕ ПОВЫСИЛИСЬ

15:57 21.01.2021 ЗАО «БТА Банк» с 21 января 2021 добавило новые сроки размещения денежных средств по депозитам в белорусских рублях для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывному вкладу «Я успешен» со сроком размещения вклада 2 месяца ставки увеличены до 20,20%; на 3 месяца – до 19,00%, на 6 месяцев – до 19,00%.