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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАВКИ ПО ВКЛАДУ «Я УСПЕШЕН» В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ В БТА БАНКЕ ПОВЫСИЛИСЬ
15:57 21.01.2021
ЗАО «БТА Банк» с 21 января 2021 добавило новые сроки размещения денежных средств по депозитам в белорусских рублях для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывному вкладу «Я успешен» со сроком размещения вклада 2 месяца ставки увеличены до 20,20%; на 3 месяца – до 19,00%, на 6 месяцев – до 19,00%.
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