Новый многопрофильный медицинский центр «Клиника «Мерси»» открылся в Минске. Финансирование проекта по его созданию осуществлялось в том числе в рамках совместной программы Банка развития и Всемирного банка «Расширение доступа к финансированию микро-, малых и средних предприятий в Республике Беларусь» при участии банка-партнера ОАО «Белагропромбанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, в рамках проекта осуществлялось строительство здания медицинского центра, а также приобреталось дорогостоящее высокотехнологичное оборудование, которое позволит повысить качество и уровень предоставляемых населению услуг.

В соответствии с указом № 300 от 24 августа 2017 г. Банк развития привлек внешний заем Международного банка реконструкции и развития в размере 60 млн долларов США для реализации проекта «Расширение доступа к финансированию микро-, малых и средних предприятий в Республике Беларусь». С начала освоения средств займа Банк развития профинансировал более 340 проектов субъектов малого и среднего предпринимательства.