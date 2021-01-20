Наблюдательный совет открытого акционерного общества «Белорусский межбанковский расчетный центр» в конце 2020 года утвердил Стратегию развития ОАО «БМРЦ» на 2021-2023 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе организации, документ определяет стратегические цели, задачи, инициативы и проекты, а также ключевые направления развития ОАО до 2023 г.

Стратегические цели охватывают как блок уже существующих, так и новых, инновационных, направлений деятельности общества: обеспечение эффективного, безопасного функционирования и техническая реализация требования по надежному функционированию АС МБР, безопасной и надежной работы иных автоматизированных систем, в том числе республиканского значения, а также развитие ИТ-услуг и инфраструктуры, информационной и кибербезопасности.

Поддержание устойчивой финансовой модели и развитие бренда общества как прогрессивного работодателя являются финансовым и ресурсным фундаментом для достижения целей, объединяющих блок стратегических направлений деятельности общества.

Деятельность ОАО «БМРЦ» - основного партнера Национального банка Республики Беларусь по реализации масштабного проекта по внедрению методологии стандарта ISO 20022 в платежную систему Республики Беларусь сосредоточена на глобальной модернизации инфраструктуры и программного обеспечения АС МБР, разработке технической и эксплуатационной документации, создании инфраструктуры, позволяющей обеспечить обработку новых типов сообщений и хранение многократно увеличивающихся объемов информации, а также проведении опытной эксплуатации и комплексных испытаний модернизированных АС МБР и иных автоматизированных систем.