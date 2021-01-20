ОАО «БПС-Сбербанк» предлагает более выгодные условия частным клиентам по обслуживанию карт в рамках пакетного формата.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь ежемесячное обслуживание пакета может быть бесплатным. Без комиссионного вознаграждения также предлагается повышенный лимит снятия наличных в банкоматах других белорусских банков.

Обновленная линейка пакетов услуг «Классический 2.0», «Статусный 2.0», «Элитный 2.0» – это комплексное предложение по обслуживанию держателя дебетовой карты БПС-Сбербанка с широким перечнем банковских продуктов, сервисов и привилегий, оформление которого, дает клиенту особый статус с набором выгодных преимуществ.

Одним из ключевых преимуществ новых пакетов является расширение возможностей введенного ранее бескомиссионного лимита, который дает возможность снимать наличные в любом банкомате страны без дополнительных затрат. (Например, в рамках пакета «Элитный 2.0» размер ежемесячного бескомиссионного снятия наличных равен 1500 BYN.).

Новыми пакетами можно пользоваться бесплатно на протяжении всего срока действия карты, при ежемесячных безналичных транзакциях на сумму от 300 BYN.

Ключевые преимущества пакетов «Классический 2.0», «Статусный 2.0», «Элитный 2.0»: sms-оповещение или push-информирование о совершенных транзакциях, бесплатные переводы на карты любых банков через ЕРИП и обратно, Visa или Masterсard – платежная система по выбору, уровень карт от Standard/Classic до Platinum, интернет/мобильный банк «Сбербанк Онлайн» – одни из самых лучших финансовых помощников по мнению независимых экспертов infobank.by, беспроцентное пополнение карты в терминалах БПС-Сбербанка.