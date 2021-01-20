ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БПС-СБЕРБАНК ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЕЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ЧАСТНЫМ КЛИЕНТАМ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КАРТ В РАМКАХ ПАКЕТНОГО ФОРМАТА


17:51 20.01.2021

ОАО «БПС-Сбербанк» предлагает более выгодные условия частным клиентам по обслуживанию карт в рамках пакетного формата.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь ежемесячное обслуживание пакета может быть бесплатным. Без комиссионного вознаграждения также предлагается повышенный лимит снятия наличных в банкоматах других белорусских банков.

Обновленная линейка пакетов услуг «Классический 2.0», «Статусный 2.0», «Элитный 2.0» – это комплексное предложение по обслуживанию держателя дебетовой карты БПС-Сбербанка с широким перечнем банковских продуктов, сервисов и привилегий, оформление которого, дает клиенту особый статус с набором выгодных преимуществ.

Одним из ключевых преимуществ новых пакетов является расширение возможностей введенного ранее бескомиссионного лимита, который дает возможность снимать наличные в любом банкомате страны без дополнительных затрат. (Например, в рамках пакета «Элитный 2.0» размер ежемесячного бескомиссионного снятия наличных равен 1500 BYN.).

Новыми пакетами можно пользоваться бесплатно на протяжении всего срока действия карты, при ежемесячных безналичных транзакциях на сумму от 300 BYN.

Ключевые преимущества пакетов «Классический 2.0», «Статусный 2.0», «Элитный 2.0»: sms-оповещение или push-информирование о совершенных транзакциях, бесплатные переводы на карты любых банков через ЕРИП и обратно, Visa или Masterсard – платежная система по выбору, уровень карт от Standard/Classic до Platinum, интернет/мобильный банк «Сбербанк Онлайн» – одни из самых лучших финансовых помощников по мнению независимых экспертов infobank.by, беспроцентное пополнение карты в терминалах БПС-Сбербанка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.01.2021
валюта курс
EUR 3.0869
USD 2.5509
RUB 3.4592
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0853 -0.0016
USD 2.5391 -0.0118
RUB 3.4616 +0.0024
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0810 3.0840
USD 2.5390 2.5430
RUB 3.4500 3.4590
подробнее

Конвертация в банках
на 20.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2100 1.2150
EUR/RUB 89.0000 89.4000
USD/RUB 73.5000 73.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте