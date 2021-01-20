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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ДОГОВОР О КОМПЛЕКСНОМ БАНКОВСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ БАНКА БЕЛВЭБ ВНЕСУТ ИЗМЕНЕНИЯ
15:49 20.01.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» с 25 января 2021 года вносит изменения в договор о комплексном банковском обслуживании корпоративных клиентов (условия публичной оферты).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения касаются сведений, составляющих банковскую тайну (пункт 7.4. договора).
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