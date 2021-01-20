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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПЕРЕНЕС ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 17 ФЕВРАЛЯ
14:55 20.01.2021
Запланированное на 12 февраля 2021 года заседание правления Национального банка Беларуси по вопросам денежно-кредитной политики переносится на 17 февраля. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе регулятора.
«Соответствующее решение принято в связи с проведением 11-12 февраля 2021 г. VI Всебелорусского народного собрания», - поясняется в сообщении.
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