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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК НАЧАЛ ОБСЛУЖИВАТЬ КАРТОЧКИ «МИР»
13:48 20.01.2021
ОАО «Белинвестбанк» в рамках расширения доступности оказания банковских услуг приступило к обслуживанию карточек российской платежной системы «Мир» в своей инфраструктуре.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, владельцы карточек «Мир» могут снять наличные в банкоматах и подразделениях Белинвестбанка, а также оплатить покупки более чем в 13 тыс. платежных терминалах по всей Беларуси.
Напомним, Белинвестбанк уже принимает карточки платежных систем БЕЛКАРТ, Visa, Mastercard и JCB.
Платежная система «Мир» – российская национальная платежная система. Оператор платежной системы – АО «Национальная система платежных карт».
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