БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛИНВЕСТБАНК НАЧАЛ ОБСЛУЖИВАТЬ КАРТОЧКИ «МИР»

13:48 20.01.2021 ОАО «Белинвестбанк» в рамках расширения доступности оказания банковских услуг приступило к обслуживанию карточек российской платежной системы «Мир» в своей инфраструктуре. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, владельцы карточек «Мир» могут снять наличные в банкоматах и подразделениях Белинвестбанка, а также оплатить покупки более чем в 13 тыс. платежных терминалах по всей Беларуси. Напомним, Белинвестбанк уже принимает карточки платежных систем БЕЛКАРТ, Visa, Mastercard и JCB. Платежная система «Мир» – российская национальная платежная система. Оператор платежной системы – АО «Национальная система платежных карт».