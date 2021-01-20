ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛИНВЕСТБАНК НАЧАЛ ОБСЛУЖИВАТЬ КАРТОЧКИ «МИР»


13:48 20.01.2021

ОАО «Белинвестбанк» в рамках расширения доступности оказания банковских услуг приступило к обслуживанию карточек российской платежной системы «Мир» в своей инфраструктуре.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, владельцы карточек «Мир» могут снять наличные в банкоматах и подразделениях Белинвестбанка, а также оплатить покупки более чем в 13 тыс. платежных терминалах по всей Беларуси.

Напомним, Белинвестбанк уже принимает карточки платежных систем БЕЛКАРТ, Visa, Mastercard и JCB.

Платежная система «Мир» – российская национальная платежная система. Оператор платежной системы – АО «Национальная система платежных карт».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.01.2021
валюта курс
EUR 3.0869
USD 2.5509
RUB 3.4592
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0853 -0.0016
USD 2.5391 -0.0118
RUB 3.4616 +0.0024
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0800 3.0840
USD 2.5380 2.5430
RUB 3.4500 3.4590
подробнее

Конвертация в банках
на 20.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2110 1.2150
EUR/RUB 89.0000 89.4000
USD/RUB 73.5000 73.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте