БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ПУНКТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ В МИНСКЕ

17:02 19.01.2021 ЗАО «РРБ-Банк» с 19 января 2021 года приостанавливает работу пункта банковских услуг № 1 в Минске (ул. Маяковского, 184/1. Червенский рынок в Лошице). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.