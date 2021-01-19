БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК ДАБРАБЫТ ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ВКЛАД "ЦУДОЎНЫ"

15:10 19.01.2021 ОАО "Банк Дабрабыт" предлагает срочный безотзывный вклад "Цудоўны". Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предусматривается выплата дополнительного процентного дохода при отсутствии расходных операций в течение срока размещения вклада. Валюта вклада – белорусские рубли, доллары США, евро и российские рубли. Срок размещения – 35 дней. Фиксированная ставка - 18,6% годовых в белорусских рублях. Оформление доступно в Дабрабыт-онлайн и любом подразделении банка.