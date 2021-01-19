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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ВКЛАД "ЦУДОЎНЫ"
15:10 19.01.2021
ОАО "Банк Дабрабыт" предлагает срочный безотзывный вклад "Цудоўны".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предусматривается выплата дополнительного процентного дохода при отсутствии расходных операций в течение срока размещения вклада.
Валюта вклада – белорусские рубли, доллары США, евро и российские рубли.
Срок размещения – 35 дней. Фиксированная ставка - 18,6% годовых в белорусских рублях.
Оформление доступно в Дабрабыт-онлайн и любом подразделении банка.
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