|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
APPLE PAY ДОСТУПЕН ВЛАДЕЛЬЦЕМ КАРТОЧЕК MASTERCARD И VISA БЕЛИНВЕСТБАНКА
14:28 19.01.2021
С 19 января 2021 г. владельцы карточек Mastercard и Visa от Белинвестбанка имеют возможность пользоваться Apple Pay.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белинвестбанк», при добавлении пользователем платежной карточки в Apple Pay сам номер карточки не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» мобильного устройства.
Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.
Расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздних моделей, а также с Apple Watch. Можно также пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra. Подтверждение платежа при этом производится со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 19.01.2021
Курсы в банках
на 19.01.2021
Конвертация в банках
на 19.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте