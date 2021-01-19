С 19 января 2021 г. владельцы карточек Mastercard и Visa от Белинвестбанка имеют возможность пользоваться Apple Pay.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белинвестбанк», при добавлении пользователем платежной карточки в Apple Pay сам номер карточки не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» мобильного устройства.

Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

Расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздних моделей, а также с Apple Watch. Можно также пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra. Подтверждение платежа при этом производится со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.