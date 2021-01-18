ОАО «Белинвестбанк» с 18 января 2021 года приступило к размещению своих облигаций 72-го выпуска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, объем выпуска составляет 200 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 белорусских рублей. К открытой продаже предлагаются 200 тыс. ценных бумаг.

Облигации размещаются с целью привлечения свободных средств юридических лиц на организованном и неорганизованном рынках.

Облигации 72-го выпуска – именные, процентные, неконвертируемые, в бездокументарно форме. Размещение облигаций осуществляется путем их открытой продажи на организованном и/или неорганизованном рынках. Период открытой продажи с 18 января по 22 июня 2021 года.

На организованном рынке продажа облигаций осуществляется на Белорусской валютно-фондовой бирже. На неорганизованном рынке – в дирекциях, центрах банковских услуг и Главном операционном управлении путем заключения договора купли-продажи облигаций. Здесь можно найти адреса подразделений Белинвестбанка.

Срок обращения облигаций – 2011 дней. Они должны быть погашены 22 июля 2026 года.

По ценным бумагам установлена ставка в размере ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной на 3 п.п.

Доход будет выплачиваться раз в полгода.

Досрочное погашение облигаций по инициативе банка не предусмотрено. Они могут быть погашены досрочно, если объем необеспеченных облигаций в обращении превысит размер нормативного капитала банка.