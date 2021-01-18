ОАО "Технобанк" открыло офис расчетно-кассового центра № 6 в ТРЦ Green City в Минске (ул. Притыцкого, 156).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, модернизированный и функциональный офис позволит клиентам, как физическим, так и юридическим лицам, получать любые необходимые услуги максимально оперативно и на высоком уровне: операции по вкладам, платежным карточкам, денежным переводам и платежам, открытию и обслуживанию счетов, валютно-обменные и кассовые операции, консультации по финансовым продуктам и сервисам.

В новом офисе также можно получить выплату по чекам TaxFree от покупок за границей.