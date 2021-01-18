|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ОТКРЫЛ НОВЫЙ ОФИС В ТРЦ GREEN CITY В МИНСКЕ
09:51 19.01.2021
ОАО "Технобанк" открыло офис расчетно-кассового центра № 6 в ТРЦ Green City в Минске (ул. Притыцкого, 156).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, модернизированный и функциональный офис позволит клиентам, как физическим, так и юридическим лицам, получать любые необходимые услуги максимально оперативно и на высоком уровне: операции по вкладам, платежным карточкам, денежным переводам и платежам, открытию и обслуживанию счетов, валютно-обменные и кассовые операции, консультации по финансовым продуктам и сервисам.
В новом офисе также можно получить выплату по чекам TaxFree от покупок за границей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 18.01.2021
Курсы в банках
на 19.01.2021
Конвертация в банках
на 19.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте