БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НОВЫЙ ЦЕНТР БАНКОВСКИХ УСЛУГ РРБ-БАНКА ОТКРЫЛСЯ В МОГИЛЕВЕ

17:48 18.01.2021 ЗАО «РРБ-Банк» открыло новый центр банковских услуг № 600 в Могилеве (ул. Первомайская, 9-60А). Ка сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ЦБУ осуществляет полный комплекс услуг для частных и бизнес-клиентов. Клиентам нового центра банковских услуг подготовлены специальные предложения по карточным продуктам, кредитованию физических лиц, расчетно-кассовому обслуживанию бизнеса.