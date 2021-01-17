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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЙ ЦЕНТР БАНКОВСКИХ УСЛУГ РРБ-БАНКА ОТКРЫЛСЯ В МОГИЛЕВЕ
17:48 18.01.2021
ЗАО «РРБ-Банк» открыло новый центр банковских услуг № 600 в Могилеве (ул. Первомайская, 9-60А).
Ка сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ЦБУ осуществляет полный комплекс услуг для частных и бизнес-клиентов.
Клиентам нового центра банковских услуг подготовлены специальные предложения по карточным продуктам, кредитованию физических лиц, расчетно-кассовому обслуживанию бизнеса.
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