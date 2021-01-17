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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК СНИЖАЕТ РАЗМЕР ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ ЗА ПРОСРОЧЕННУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
16:02 18.01.2021
ЗАО «Цептер Банк» информирует о возможности заключения дополнительного соглашения к действующему кредитному договору, заключенному с банком, о снижении размера штрафных санкций за просроченную задолженность по основному долгу.
Со стоимостью заключения дополнительного соглашения можно ознакомиться здесь.
Для того чтобы оформить дополнительное соглашение, необходимо обратиться в отделение банка с паспортом и кредитным договором.
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