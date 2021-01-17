ЗАО «Цептер Банк» информирует о возможности заключения дополнительного соглашения к действующему кредитному договору, заключенному с банком, о снижении размера штрафных санкций за просроченную задолженность по основному долгу.

Со стоимостью заключения дополнительного соглашения можно ознакомиться здесь.

Для того чтобы оформить дополнительное соглашение, необходимо обратиться в отделение банка с паспортом и кредитным договором.