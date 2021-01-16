БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛГАЗПРОМБАНК ВОЗГЛАВИЛА НАДЕЖДА ЕРМАКОВА

10:43 18.01.2021 Решением совета директоров ОАО «Белгазпромбанк» председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» с 18 января 2021 года назначена Надежда Ермакова. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка. Напомним, Ермакова возглавляла временную администрацию по управлению Белгазпромбанком с 15 июня по 10 декабря 2020 года. Кроме того, на должность первого заместителя председателя правления назначена Ирина Потапова. На должности заместителей председателя правления назначены следующие члены правления: Ирина Антонова, Константин Кирьянов, Владимир Короткевич.