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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛГАЗПРОМБАНК ВОЗГЛАВИЛА НАДЕЖДА ЕРМАКОВА


10:43 18.01.2021

Решением совета директоров ОАО «Белгазпромбанк» председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» с 18 января 2021 года назначена Надежда Ермакова. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.

Напомним, Ермакова возглавляла временную администрацию по управлению Белгазпромбанком с 15 июня по 10 декабря 2020 года.

Кроме того, на должность первого заместителя председателя правления назначена Ирина Потапова.

На должности заместителей председателя правления назначены следующие члены правления: Ирина Антонова, Константин Кирьянов, Владимир Короткевич.
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