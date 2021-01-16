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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ВОЗГЛАВИЛА НАДЕЖДА ЕРМАКОВА
10:43 18.01.2021
Решением совета директоров ОАО «Белгазпромбанк» председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» с 18 января 2021 года назначена Надежда Ермакова. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
Напомним, Ермакова возглавляла временную администрацию по управлению Белгазпромбанком с 15 июня по 10 декабря 2020 года.
Кроме того, на должность первого заместителя председателя правления назначена Ирина Потапова.
На должности заместителей председателя правления назначены следующие члены правления: Ирина Антонова, Константин Кирьянов, Владимир Короткевич.
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