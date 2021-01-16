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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


С 2 ФЕВРАЛЯ БЕЛИНВЕСТБАНК ИЗМЕНЯЕТ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОПЕРАЦИИ


17:44 16.01.2021

ОАО «Белинвестбанк» вносит изменения в изменения в Сборник размеров платы (вознаграждений) за выполнение операций по банковским платежным карточкам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 2 февраля по некоторым карточным продуктам ОАО «Белинвестбанк» вводится плата за выдачу наличных денежных средств в банкоматах ОАО «АСБ «Беларусбанк». Ее величина составит 2,5% от суммы (минимум 3 бел.руб., 3 доллара США/евро, 200 российских рублей).

Плата за выдачу наличных денежных средств в банкоматах ОАО «АСБ «Беларусбанк» не будет взиматься по карточным продуктам «Пенсионная карта», «Карта болельщика», «JOKER», «ЭкоЛогичная карта», Visa Platinum, Visa Infinite и по карточкам, выдаваемым физическим лицам в рамках пакетного обслуживания.

Без комиссии снять наличные денежные средства владельцы карточек Белинвестбанка по-прежнему могут в банкоматах собственной сети – на 1 января 2021 года она насчитывает 517 устройств по всей стране, – а также в сети банков-партнеров: ОАО «Белагропромбанк» и ЗАО «МТБанк» (кроме карточек БЕЛКАРТ Премиум-Maestro).

С 2 февраля плата за выпуск и обслуживание корпоративной карточки Visa Platinum Business не включает возможность двухразового бесплатного использования услуги «LoungeKey».

Подробнее с изменениями, внесенными в Сборник размеров платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые ОАО «Белинвестбанк», можно ознакомиться на сайте банка.
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