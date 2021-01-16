ЗАО «Банк «Решение» пересмотрело общие условия договора текущего (расчетного) банковского счета.

Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, договор дополнен информацией о форме и способе предоставления платежных инструкций клиентами ЗАО «Банк «Решение» при совершении операций по текущему (расчетному) счету.

Кроме того, дополнена информация о порядке взимания вознаграждения банка по операциям, осуществляемым по текущим (расчетным) счетам клиентов.

В связи с изменениями законодательства Беларуси актуализированы раздел 4 «Права и Обязанности сторон» и раздел 5 «Имущественная ответственность» договора.

С новой редакцией договора можно ознакомиться на сайте банка.