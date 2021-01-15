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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПОВЫШАЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ВКЛАДУ «ПЛЮС К СТАБИЛЬНОСТИ»
10:00 16.01.2021
ОАО «Белагропромбанк» повышает с 16 января 2021 года размер процентных ставок по срочному банковскому вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров размер процентной ставки будет составлять по безотзывному вкладу «Плюс к стабильности» до 18,91% годовых в зависимости от срока размещения.
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