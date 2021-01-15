За 2020 год по соглашениям, заключенным с банками-партнерами и лизинговыми организациями, Банк развития в рамках собственной программы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) профинансировал 1168 проектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, на поддержку субъектов МСП в прошлом году банком направлено 268 млн рублей. При этом общая стоимость проектов, профинансированных за счет ресурсов Банка развития, составила 403 млн рублей.

Наибольший удельный вес в общем портфеле поддержки субъектов МСП (по сумме кредитного договора (договора финансовой аренды (лизинга)) занимают проекты, связанные с производственной деятельностью (производство светотехнической продукции, оконных и дверных блоков, деревянных строительных конструкций, консервированной продукции) – 37,4%, деятельностью в области транспорта (пассажирские и грузоперевозки) – 21,3%, сферой услуг – 10,6%. Исходя из количества профинансированных проектов, сегмент клиентов на 67% состоит из микробизнеса и индивидуальных предпринимателей.

География финансирования охватывает практически всю территорию Беларуси за счет разветвлённой сети банков-партнеров, участвующих в программе. Лидирующую позицию по количеству проектов занимают Гродненская, Брестская и Витебская области.

На 1 января 2021 года всего с начала действия программы (август 2014 г.) профинансировано 5016 проектов, общий объем заключенных кредитных договоров и договоров финансовой аренды (лизинга) составил 811,3 млн рублей в эквиваленте. Общая стоимость проектов, профинансированных за счет ресурсов Банка развития, составила порядка 1 373,1 млн рублей в эквиваленте.