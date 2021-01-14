Национальный банк принял решение о продлении по 18 мая 2021 г. включительно срока приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, решение принято в целях сохранения эффективного контроля за денежным предложением.

Поддержка ликвидности банков будет осуществляться посредством ежемесячных аукционных операций по предоставлению кредитов на срок 6 месяцев, которые будут проводиться в первый день периода выполнения резервных требований.

Кроме того, при необходимости, исходя из складывающейся ситуации с ликвидностью банковской системы, будут проводиться семидневные кредитные аукционы.