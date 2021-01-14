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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЛУКАШЕНКО ПОСОВЕТОВАЛ НАЦБАНКУ ИСКАТЬ ФИНАНСЫ НА АЗИАТСКОМ РЫНКЕ
13:37 15.01.2021
Необходимо научиться противостоять санкционному давлению. Об этом заявил сегодня Лукашенко, принимая с докладом председателя правления Нацбанка Павла Каллаура.
"Всякого рода санкционное давление, - вы должны понимать, что это чисто политические вещи. Нет причин, мы не заслужили того, чтобы против нас вводили санкции. Нас душили и будут душить. Мы должны научиться противостоять этому. Это уже, наверное, третий или четвертый этап в удушении экономики и нашей государственности. Надо смотреть на мир шире. Клином свет на Евросоюзе не сошелся", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
"Хотя и они же не дураки, понимают, что около 3 тыс. предприятий разного рода функционируют и завязаны на Беларусь. И обвала в Беларуси никто не хочет, потому что это определенные недостатки и проблемы в самом Европейском союзе. Поэтому надо работать со всеми - и европейцами, и американцами. Но есть и азиатский рынок. Денег сегодня в мире море. И тем более ничем не обеспеченных, напечатанных, вброшенных и так далее. Их надо как-то связывать, все же это понимают", - продолжил он.
Лукашенко подчеркнул, что в этой связи надо работать и заниматься привлечением финансовых ресурсов.
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