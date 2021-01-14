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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР ДОЛЖЕН ИЗЫСКИВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕДИТОВАТЬ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ – ЛУКАШЕНКО
12:25 15.01.2021
Банковский сектор должен изыскивать возможность кредитовать реальный сектор экономики. Об этом заявил сегодня Лукашенко, принимая с докладом председателя правления Нацбанка Павла Каллаура.
"Давайте откровенно, экономика должна развиваться. Есть экономика - есть банковская система, есть банки, эта сфера, и она жива. Если экономики не будет - не будет банковской системы. И у людей не будет денег. Поэтому экономика прежде всего. Без экономики не будет никаких финансов. Понятно, что должен быть разумный баланс. Понятно, что воздушных денег давно уже нет и не будет. Все это должны прекрасно понимать. Но, тем не менее, нужно изыскивать возможность кредитования реального сектора экономики прежде всего", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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