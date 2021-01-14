Smart-проездные в Минске доступны в приложении Оплати™ владельцам телефонов, работающих на IOS.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белинвестбанка, с помощью мобильного платежного сервиса Оплати™, который является частью ЭкоСистемы банка, можно приобрести не только разовый талон на поездку в общественном транспорте в электронном виде, но и инновационный проездной.

Сегодня он доступен жителям 24 населенных пунктов страны. Растет и его популярность. Только за прошедшие выходные белорусы приобрели около 250 инновационных многоразовых проездных билетов, а с момента запуска услуги – более 8700.

Купить smart-проездной можно, находясь в любом месте: в офисе, дома или в салоне автотранспорта.

Smart-проездной может быть приобретен на любой вид наземного транспорта или самостоятельно скомпонован, например, автобус/троллейбус или трамвай/автобус/троллейбус.

Минимальный срок действия smart-проездного составляет 1 сутки, а максимальный – 90.

«Умный» проездной хранится в телефоне, а его проверка осуществляется бесконтактно.

При этом сервис Оплати™ доступен каждому жителю страны совершенно бесплатно вне зависимости от того, клиентом какого банка он является.

Мобильный платежный сервис Оплати™ – система расчетов с использованием электронных денег, которые хранятся на электронном кошельке владельца. Доступ к ним обеспечивает мобильное приложение на вашем смартфоне. Расчеты происходят с помощью QR-кода. Особенность сервиса – отсутствие привязки к банковской платежной карточке. Оплати™ является частью ЭкоСистемы Белинвестбанка и совмещает в себе возможности, выходящие далеко за рамки привычных финансовых сервисов. Разработчик мобильного платежного сервиса Оплати™ – компания LWO. Скачать Оплати™ можно совершенно бесплатно в Play Market, App Store и AppGallery.