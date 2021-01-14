|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 1 АПРЕЛЯ В БПС-СБЕРБАНКЕ ПРЕКРАТИТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАРТ
17:56 14.01.2021
ОАО «БПС-Сбербанк» завершает процедуры перевода карт, ранее выпущенных на платформе Банковского процессингового центра, на карты, работающие на платформе локального процессингового центра банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при этом владельцы карт, выпущенных на платформе Банковского процессингового центра, могут бесплатно оформить новую карту до 31 марта 2021 года включительно.
Таким образом, 1 апреля 2021 г. будет завершен перевод карточного портфеля банка на новый процессинг с одновременной остановкой обслуживания карт на старой платформе. Аннулированию подлежат следующие категории карт (указаны первые шесть цифр номера карты): Visa Electron (413856, 408345); Visa Classic (431836, 408344); Visa Gold (431837); Visa Virtuon (431838); Visa Platinum (437449); Visa Infinite (457434); Visa Rewards (431803).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 14.01.2021
Курсы в банках
на 14.01.2021
Конвертация в банках
на 14.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте