ОАО «БПС-Сбербанк» завершает процедуры перевода карт, ранее выпущенных на платформе Банковского процессингового центра, на карты, работающие на платформе локального процессингового центра банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при этом владельцы карт, выпущенных на платформе Банковского процессингового центра, могут бесплатно оформить новую карту до 31 марта 2021 года включительно.

Таким образом, 1 апреля 2021 г. будет завершен перевод карточного портфеля банка на новый процессинг с одновременной остановкой обслуживания карт на старой платформе. Аннулированию подлежат следующие категории карт (указаны первые шесть цифр номера карты): Visa Electron (413856, 408345); Visa Classic (431836, 408344); Visa Gold (431837); Visa Virtuon (431838); Visa Platinum (437449); Visa Infinite (457434); Visa Rewards (431803).