«Франсабанк» ОАО с 14 января 2021 года изменяет процентные ставки по вкладам физлиц в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для отзывного вклада «Результативный» на 45 дней ставка установлена на уровне 18,9% годовых, на 95 дней - 14,5% годовых.

Для безотзывного вклада «Верный расчет» на 45 дней - 18,9% годовых, на 95 дней – 19,0% годовых.

Для безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет» на 45 дней ставка составит 18,9% годовых, на 95 дней - 19,0%годовых, а для безотзывного вклада «Комфортный» на 95 дней - 19,0%годовых.