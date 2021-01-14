БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ УРМ № 616 В БОБРУЙСКЕ

17:00 14.01.2021 ОАО «СтатусБанк» с 14 января 2021 года приостанавливает работу удаленного рабочего места № 616 в Бобруйске (ул. Минская, 111). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.