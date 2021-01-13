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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ ПО НЕКОТОРЫМ УСЛУГАМ
16:04 14.01.2021
ОАО «БПС-Сбербанк» в связи с предписанием Банка России в отношении сервиса электронных платежей ЮMoney, которое ограничивает трансграничные переводы, с 13 января 2021 года приостановило прием некоторых платежей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостановлен прием платежей по следующим услугам ЕРИП: World Of Tanks-БПС-Сбербанк, пополнение ЮMoney, World OfWarplanes-БПС-Сбербанк, World Of Warships-БПС-Сбербанк, ЮKassa и Caliber.ru-БПС-Сбербанк.
О возобновлении приема платежей по указанным услугам банк сообщит дополнительно.
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