|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК НАЧИНАЕТ ВЫПУСК КАРТОЧЕК БЕЛКАРТ-МИР
12:42 14.01.2021
«Приорбанк» ОАО с 14 января 2021 года начинает выпускать бесконтактные платежные карточки БЕЛКАРТ-Мир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, карта в белорусских рублях выпускается сроком на четыре года.
БЕЛКАРТ-Мир от Приорбанка — бюджетная карта для быстрой оплаты в магазинах или снятия наличных в Беларуси. Оформить карточку можно на сайте Приорбанка, в интернет-банке или мобильном приложении, а также в любом отделении.
Стоимость оформления карточки на сайте банка составляет Br12,5.
Узнать более подробную информацию и оформить заявку на выпуск карты можно здесь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 13.01.2021
Курсы в банках
на 14.01.2021
Конвертация в банках
на 14.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте