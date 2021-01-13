«Приорбанк» ОАО с 14 января 2021 года начинает выпускать бесконтактные платежные карточки БЕЛКАРТ-Мир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, карта в белорусских рублях выпускается сроком на четыре года.

БЕЛКАРТ-Мир от Приорбанка — бюджетная карта для быстрой оплаты в магазинах или снятия наличных в Беларуси. Оформить карточку можно на сайте Приорбанка, в интернет-банке или мобильном приложении, а также в любом отделении.

Стоимость оформления карточки на сайте банка составляет Br12,5.

Узнать более подробную информацию и оформить заявку на выпуск карты можно здесь.