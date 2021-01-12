|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СЕРВИС УСП «БЕЛВЭБ СТРАХОВАНИЕ» НЕ БУДЕТ ДОСТУПЕН 14 ЯНВАРЯ
15:47 13.01.2021
14 января 2021 года с 9.00 до 15.00 не будет доступен сервис УСП «БелВЭБ Страхование» по заключению договоров страхования в электронном виде через систему «Интернет-банк» ОАО «Банк БелВЭБ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в указанное время будут проводиться плановые технологические работы.
Банк БелВЭБ приносит свои извинения за неудобства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2021
Курсы в банках
на 13.01.2021
Конвертация в банках
на 13.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте