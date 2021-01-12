14 января 2021 года с 9.00 до 15.00 не будет доступен сервис УСП «БелВЭБ Страхование» по заключению договоров страхования в электронном виде через систему «Интернет-банк» ОАО «Банк БелВЭБ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в указанное время будут проводиться плановые технологические работы.

Банк БелВЭБ приносит свои извинения за неудобства.